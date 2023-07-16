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НовостиПроисшествия16 июля 2023 7:29

Рязанец на электросамокате протаранил припаркованную легковушку

15 июля на улице Яхонтова в Рязани произошло ДТП с участием электросамоката
Источник:kp.ru
В Рязани произошло ДТП с участием электросамоката. Фото: скриншот Плохой шофер.

В Рязани произошло ДТП с участием электросамоката. Фото: скриншот Плохой шофер.

В ночь на 15 июля молодой человек на электросамокате врезался в припаркованную машину по улице Яхонтова. Об этом сообщил telegram-канал «Плохой шофер», опубликовав запись с камеры видеонаблюдения.

Неизвестный в светлой толстовке совершал маневр по встречной полосе и сильно сместился в сторону припаркованного автомобиля. Столкновение произошло по касательной. Виновник происшествия самостоятельно встал и продолжил движение, покинув место ДТП.