Рязанец на электросамокате протаранил припаркованную легковушку

В Рязани произошло ДТП с участием электросамоката. Фото: скриншот Плохой шофер.

В ночь на 15 июля молодой человек на электросамокате врезался в припаркованную машину по улице Яхонтова. Об этом сообщил telegram-канал «Плохой шофер», опубликовав запись с камеры видеонаблюдения.

Неизвестный в светлой толстовке совершал маневр по встречной полосе и сильно сместился в сторону припаркованного автомобиля. Столкновение произошло по касательной. Виновник происшествия самостоятельно встал и продолжил движение, покинув место ДТП.