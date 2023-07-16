Новая остановка появилась на Первомайском проспекте в центре Рязани

У Дома общественных организаций (бывший Дом офицеров) на Первомайском проспекте в Рязани установили остановку.
У Дома общественных организаций (бывший Дом офицеров) на Первомайском проспекте в Рязани установили остановку. Фотографии КП-Рязань прислал очевидец.
Троллейбусы проезжают мимо новой остановки на Первомайском проспекте.
«Возможно, это временная остановка, так как ремонт на Первомайском проспекте передвинулся за путепровод», - сказал собеседник.
Остановка «Дом художника» у военного госпиталя продолжает работать, а у новой (временной?) транспорт не останавливается.
Появление новой остановки на Первомайском проспекте связывают с прокладкой труб под проезжей частью.
Официальной информации от администрации Рязани по поводу новой остановки не поступало.
Новая остановка на Первомайском проспекте в Рязани.
Остановка «Дом художника» у разрушающегося здания военного госпиталя продолжает работать. Транспорт останавливается.