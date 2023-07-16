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НовостиОбщество16 июля 2023 7:25

Новая остановка появилась на Первомайском проспекте в центре Рязани

На Первомайском проспекте появилась новая остановка
Источник:kp.ru
У Дома общественных организаций (бывший Дом офицеров) на Первомайском проспекте в Рязани установили остановку.

У Дома общественных организаций (бывший Дом офицеров) на Первомайском проспекте в Рязани установили остановку.

У Дома общественных организаций (бывший Дом офицеров) на Первомайском проспекте в Рязани установили остановку. Фотографии КП-Рязань прислал очевидец.

Троллейбусы проезжают мимо новой остановки на Первомайском проспекте.

Троллейбусы проезжают мимо новой остановки на Первомайском проспекте.

«Возможно, это временная остановка, так как ремонт на Первомайском проспекте передвинулся за путепровод», - сказал собеседник.

Остановка «Дом художника» у военного госпиталя продолжает работать, а у новой (временной?) транспорт не останавливается.

Появление новой остановки на Первомайском проспекте связывают с прокладкой труб под проезжей частью.

Появление новой остановки на Первомайском проспекте связывают с прокладкой труб под проезжей частью.

Официальной информации от администрации Рязани по поводу новой остановки не поступало.

Новая остановка на Первомайском проспекте в Рязани.

Новая остановка на Первомайском проспекте в Рязани.

Остановка «Дом художника» у разрушающегося здания военного госпиталя продолжает работать. Транспорт останавливается.

Остановка «Дом художника» у разрушающегося здания военного госпиталя продолжает работать. Транспорт останавливается.