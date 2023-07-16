Покушение на Собчак и Симоньян готовил правый активист из Рязани. Что известно о нем

Покушение на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян готовил правый активист из Рязани.

Одним из обвиняемых в подготовке покушения на телеведущих Ксению Собчак и Маргариту Симоньян оказался 22-летний рязанский правый активист Егор Савельев. Об этом сообщается в tg-канале «Осторожно, новости» (один из каналов Собчак). Называют Савельева не иначе как «правым активистом».

В декабре 2018 году о пропаже несовершеннолетнего парня заявили родные. После обращения в полицию, к поискам подключились волонтеры «ЛизаAlert Рязань».

Вскоре следы пропавшего обнаружили в городе Киреевск Тульской области. Там в отношение молодого рязанца местные следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц». В июне 2019 году уже следователи рязанского УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через интернет».

По совокупности эпизодов из мест заключения Савельев должен был выйти в 2022 году.

По данным ФСБ, 14 июля в Рязанской области, а также в Москве, задержали членов неонацистской группировки, которые вели разведку за потенциальными жертвами.

У задержанных нашли автомат Калашникова с патронами, а также дубинки, ножи и кастеты. Кроме того, обнаружили флаги с нацисткой символикой и нацистскую литературу (подробнее).