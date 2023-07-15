Хабиб выступил на фестивале «Малина» в Рыбновском районе. Фото: Типичное Рыбное

В субботу, 15 июля, в Рыбновском районе прошел традиционный фестиваль «Малина», хэдлайнером которого стал популярный исполнитель Хабиб.

Гастрономический праздник по традиции проходил в селе Новоселки. Сюда съехались не только рязанцы, но и гости из столицы. Посетители смогли попробовать и приобрести местные ягоды разных сортов, цветов и вкусов, а также разнообразные блюда из малины. Одновременно работали мастер-классы по различным видам народных промыслов, состоялись кулинарные поединки между именитыми рязанскими поварами, где главным блюдами стали малиновый калинник и малиновый мусс.

Развлекательная программа ждала гостей и в усадьбе дома-музея Пироговых, где можно было узнать об истории Новоселок или освоить роспись игрушек.

В завершении насыщенного праздника поп-исполнитель Хабиб исполнил свой хит «Ягода-малинка».