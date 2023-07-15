С 15 июля на Первомайском проспекте в Рязани действует новая схема проезда

В субботу, 15 июля, на Первомайском проспекте в Рязани начался второй этап капремонта теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением работ на участке дороги закрыли движение для частных машин вплоть до 16 августа. Так, автомобилистам запретили проезжать от дома № 25 (Военный госпиталь) до дома № 17 (Дом общественных организаций) по Первомайскому проезду. Автобусы, троллейбусы и маршрутки могут по-прежнему ездить на этом участке по выделенным полосам, как в сторону площади Победы, так и в сторону площади Ленина.

Автомобилистам предложили объездные пути. Один проходит через улицу Семинарскую, другой – через Горбатый мост. Сообщается, что на участке по улице Маяковского от пересечения с улицей Кудрявцева до перекрестка с улицей Краснорядской будет организовано двухстороннее движение.