В Рязанской области задержали неонацистов, готовивших убийства Симоньян и Собчак

В Рязанской области задержали участников неонацистской группировки, которых подозревают в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и телеведущей, журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, в пятницу, 14 июля, в Рязанской области, а также в Москве, задержали членов неонацистской группировки, которые вели разведку за потенциальными жертвами.

У задержанных нашли автомат Калашникова с патронами, а также дубинки, ножи и кастеты. Кроме того, обнаружили флаги с нацисткой символикой и нацистскую литературу. В подтверждении их преступных планов обнаружили соответствующую информацию на телефонах и компьютерах. Сообщается, что задержанные «подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство». В их отношении будут возбуждены уголовные дела.

У них изъяли автомат Калашникова и 90 патронов, а также ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу. Кроме того, обнаружили и средства связи, компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные планы.

Сообщается, что задержанные «подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство».

- Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак, - говорится в сообщении.

В отношении задержанных планируют возбудить уголовные дела.