Порядок начисления пособия по безработице рязанцам изменился Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подход к расчету пособия по безработице изменился, сообщает региональное минтруда и соцзащиты. Советующее Постановление опубликовало Правительство РФ.

Размер пособия по безработице зависит от среднего заработка по последнему месту работы. Согласно новому документу, теперь пребывание на больничном больше не влияет на конечную сумму.

Теперь для расчета среднего заработка используют сведения о размере общего дохода сотрудника. Раньше при расчете применялись данные о выплатах и вознаграждениях, на которые были начислены взносы на обязательное пенсионное страхование. Если работник брал больничный и его доход был ниже, чем обычно, период будет сдвигаться с интервалом в один месяц. Такое смещение возможно в пределах 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения.

В качестве расчетных могут использоваться два или один полностью отработанный месяц, если нет трех полностью отработанных месяцев за год. Если сотрудник отработал меньше месяца, то средний заработок будут рассчитывать, исходя из фактически отработанного времени.