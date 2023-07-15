В Спасском районе столкнулись автокран, фура и легковушка. Фото: Михаил Богородский

В пятницу вечером,14 июля, в Спасском районе произошла авария с участием автокрана, фуры и легкового автомобиля Renault. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около десяти часов вечера на 232-м километре автодороги М5 «Урал». По данным дорожной полиции, 61-летний житель Михайлова за рулем автокрана при движении по касательной задел Renault Kangoo. Иномаркой управлял 34-летний москвич. После этого автокран столкнулся с фурой Mercedes-Benz Axor под управлением 32-летнего жителя Пензенской области.

В аварии пострадал водитель фуры, его с травмами госпитализировали.

По данным на 10 часов утра 15 июля на месте происшествия организованно реверсивное движение, трафик затруднен.