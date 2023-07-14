Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков заключен под стражу до 12 сентября 2023 года

В пятницу, 14 июля, бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова заключили под стражу до 12 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Рязани.

Греков обвиняется в совершении двух эпизодов получения взятки должностным лицом в особо крупом размере. По версии следственного управления СК России по Рязанской области, бывший вице-губернатор, пользуясь служебным положением, получал взятки от руководителей частного бизнеса за помощь в заключении госконтрактов на обеспечение медоборудованием рязанских лечебных учреждений.

Постановление суда еще не вступило в силу.