Выпускной РГУ прошел в Рязанском кремле 14 июля.

14 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов РГУ имени С.А. Есенина. Выпускной впервые прошел не в стенах университета, а у памятника Сергею Есенина в Рязанском кремле - выпускались студенты всех факультетов и институтов РГУ.

Выпускной был для студентов всех факультетов и институтов РГУ.

- Дорогие выпускники, преподаватели и гости, мы рады вас всех приветствовать на важном и знаменательном событии – на выпускном Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. В этот торжественный день хочется с особой теплотой сказать слова благодарности преподавательскому составу. Спасибо вам за труд, высокий профессионализм и терпение. Я выражаю глубокую благодарность руководству региона и города за поддержку вуза, сохранение его традиций и ведущей позиции в образовательной среде. Студенческие годы неповторимы. Ребята, ваша жизнь в университете, я уверен, была насыщенной и яркой. Спасибо вам за преданность родному вузу. С гордостью носите звание выпускника РГУ. У вас все получится, в добрый путь выпускники 2023 года, - выступил и.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина Игорь Мурог.

Праздник начался с внесения флага РФ курсантами ВДВ и барабанным маршем курсантками ФСИН. Перед торжественной церемонией вручения диплома выступил с песней артист Рязанской областной филармонии Никита Жбанов.