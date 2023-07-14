Кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров» пройдет в Рязани 21-22 июня.

VII Международный кузнечный фестиваль пройдет в Рязани 21-22 июня на Лыбедском бульваре со стороны цирка. Участниками станут более 40 мастеров из Республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ульяновской, Калужской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Орловской, Вологодской, Волгоградской областей, Республики Карелии, Республики Татарстан, Пермского края, ДНР. Умельцы продемонстрируют владение различными техниками редкого теперь ремесла.

Двухдневная программа рассчитана не только на мастер-классы по кузнечному мастерству, в ней есть и различные концерты и шоу, которыми будут завершаться дни фестиваля.

21 июля, пятница:

16:00-22:00 – мастер-классы для детей и взрослых в рамках кузнечной площадки;

19:30-20:30 – выступление фолк-группы «Калевала»;

20:45-22:00 – выступление рок-группы «Калинов мост».

22 июля, суббота:

12.00-22:00 – мастер-классы для детей и взрослых в рамках кузнечной площадки;

20.45-22:00 – выступление «Оркестра волынщиков Москвы»;

22.00-23:00 – огненное шоу «Ромео и Джульетта - балет-спектакль» (огненное шоу).

Для посещения фестиваля нет возрастного ограничения. Вход на территорию проведения мероприятий свободный