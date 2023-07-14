Туман и потепление до +23 градусов спрогнозировали в Рязанской области 15 июля. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Рязанцам поведали о погоде, которая их ждет в субботу, 15 июля. Прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе будет облачно, но с прояснениями. Ночью пообещали небольшой дождик и от +9 до +14 градусов. Днем тоже пойдет небольшой, а местами умеренный дождь. Потеплеет: температура воздуха будет от +18 до +23 градусов Цельсия.

Ночью и утром прогнозируют туман. Ветер подует северо-западный: ночью со скоростью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 м/с.