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НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:52

Пассажирка пострадала при выезде Kia в кювет в Клепиковском районе. Фото

32-летняя пассажирка пострадала при выезде Kia в кювет в Клепиковском районе
Источник:kp.ru
32-летняя пассажирка пострадала при выезде Kia в кювет в Клепиковском районе. Фото: https://ryazpressa.ru/

32-летняя пассажирка пострадала при выезде Kia в кювет в Клепиковском районе. Фото: https://ryazpressa.ru/

Утром в пятницу, 14 июля, в Клепиковском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Об этом рассказало ИД «Пресса».

Авария случилась около 8:10 на 467-м километре трассы «Золотое кольцо», между деревнями Малиновкой и Рябиновкой. По предварительной информации полиции, водитель Kia Sorento в дождь превысил скорость, и на крутом повороте автомобиль вылетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

В результате происшествия пострадала 32-летняя пассажирка. На месте работала бригада скорой помощи.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

В серьезном ДТП под Рязанью пострадала женщина. Фото: https://ryazpressa.ru/

В серьезном ДТП под Рязанью пострадала женщина. Фото: https://ryazpressa.ru/