32-летняя пассажирка пострадала при выезде Kia в кювет в Клепиковском районе. Фото: https://ryazpressa.ru/

Утром в пятницу, 14 июля, в Клепиковском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Об этом рассказало ИД «Пресса».

Авария случилась около 8:10 на 467-м километре трассы «Золотое кольцо», между деревнями Малиновкой и Рябиновкой. По предварительной информации полиции, водитель Kia Sorento в дождь превысил скорость, и на крутом повороте автомобиль вылетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

В результате происшествия пострадала 32-летняя пассажирка. На месте работала бригада скорой помощи.

По факту случившегося полиция проводит проверку.