Водитель грузовика сбил пятиклассницу в Шиловском районе. Фото: https://ryazpressa.ru/

В Шиловском районе Рязанской области водитель грузовика сбил школьницу. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на ДПС МО МВД России «Шиловский».

ДТП произошло 11 июля около 8:30 на 134-м километре трассы «Ряжск–Касимов–Нижний Новгород». По информации полиции, житель Нижегородской области, находясь за рулем грузовика Scania, сбил пятиклассницу, неожиданно выбежавшую на дорогу.

В результате происшествия девочку госпитализировали в Шиловский ММЦ.

Полиция проводит проверку.