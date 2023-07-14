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НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:27

Водитель грузовика сбил пятиклассницу в Шиловском районе

После ДТП школьница попала в больницу
Источник:kp.ru
Водитель грузовика сбил пятиклассницу в Шиловском районе. Фото: https://ryazpressa.ru/

Водитель грузовика сбил пятиклассницу в Шиловском районе. Фото: https://ryazpressa.ru/

В Шиловском районе Рязанской области водитель грузовика сбил школьницу. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на ДПС МО МВД России «Шиловский».

ДТП произошло 11 июля около 8:30 на 134-м километре трассы «Ряжск–Касимов–Нижний Новгород». По информации полиции, житель Нижегородской области, находясь за рулем грузовика Scania, сбил пятиклассницу, неожиданно выбежавшую на дорогу.

В результате происшествия девочку госпитализировали в Шиловский ММЦ.

Полиция проводит проверку.