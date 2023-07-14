Ряжца осудили на 9 лет за убийство знакомого из-за денежного долга.

28-летнего жителя Ряжска признали виновным в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По информации следствия, 4 августа прошлого года вблизи села Ратманово Ряжского района между мужчинами случился конфликт на почве денежного долга. Так, обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов железным прутом в область головы, затем вывез его в лес и скрылся с места преступления. «Должник» от полученных травм скончался в лесополосе. Его останки обнаружил местный житель в октябре 2022 года.

Ряжца приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.