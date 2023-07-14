Рязанский кардиодиспансер заявил о внедрении новой формы работы.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Рязанский кардиодиспансер заявил о внедрении новой формы работы. Теперь не только специалисты медучреждения выезжают в районы, но и пациенты с болезнями системы кровообращения приезжают в кардиодиспансер.
Доставлять пациентов централизованно будут районные власти, которые поддержали инициативу медиков. В кардиодиспансере они пройдут полное обследование – УЗИ, элетрокардиографию. Их осмотрит не только кардиолог, но и окулист, эндокринолог и невролог.
«Профильные специалисты есть не во всех районах, не везде есть необходимое оборудование. Поэтому, мы берем это на себя», - сказал главный врач рязанского кардиодиспансера Александр Данилов.
Как отметили в минздраве, новая форма не отменяет традиционные методы работы с сельским населением:
- увеличили количество выездов в районы (проводятся ежеквартально);
- еженедельно проводятся телемедицинские консультации.