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НовостиОбщество14 июля 2023 9:51

Рязанский кардиодиспансер заявил о внедрении новой формы работы

Пациентов из рязанской глубинки централизовано доставляют в кардиодиспансер
Источник:kp.ru
Рязанский кардиодиспансер заявил о внедрении новой формы работы.

Рязанский кардиодиспансер заявил о внедрении новой формы работы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Рязанский кардиодиспансер заявил о внедрении новой формы работы. Теперь не только специалисты медучреждения выезжают в районы, но и пациенты с болезнями системы кровообращения приезжают в кардиодиспансер.

Доставлять пациентов централизованно будут районные власти, которые поддержали инициативу медиков. В кардиодиспансере они пройдут полное обследование – УЗИ, элетрокардиографию. Их осмотрит не только кардиолог, но и окулист, эндокринолог и невролог.

«Профильные специалисты есть не во всех районах, не везде есть необходимое оборудование. Поэтому, мы берем это на себя», - сказал главный врач рязанского кардиодиспансера Александр Данилов.

Как отметили в минздраве, новая форма не отменяет традиционные методы работы с сельским населением:

- увеличили количество выездов в районы (проводятся ежеквартально);

- еженедельно проводятся телемедицинские консультации.