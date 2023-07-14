Рязанский кардиодиспансер заявил о внедрении новой формы работы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рязанский кардиодиспансер заявил о внедрении новой формы работы. Теперь не только специалисты медучреждения выезжают в районы, но и пациенты с болезнями системы кровообращения приезжают в кардиодиспансер.

Доставлять пациентов централизованно будут районные власти, которые поддержали инициативу медиков. В кардиодиспансере они пройдут полное обследование – УЗИ, элетрокардиографию. Их осмотрит не только кардиолог, но и окулист, эндокринолог и невролог.

«Профильные специалисты есть не во всех районах, не везде есть необходимое оборудование. Поэтому, мы берем это на себя», - сказал главный врач рязанского кардиодиспансера Александр Данилов.

Как отметили в минздраве, новая форма не отменяет традиционные методы работы с сельским населением:

- увеличили количество выездов в районы (проводятся ежеквартально);

- еженедельно проводятся телемедицинские консультации.