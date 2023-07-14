Рязанские электрички с 17 июля будут ходит по измененному расписанию. Фото: Иван ПРОХОРОВ

С 17 июля на нескольких участках МЖД в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов, предупреждает Московская железная дорога. Причина – ремонтные работы на путях.

Ремонтно-путевые работы будут проходить на двух перегонах в Рязанской области:

- Рыбное – Блокпост 204 км — 17 июля с 09:00 до 12:00;

- Ряжск-1 – Кораблино — 17-18 июля, 20-21 июля и 24 июля с 11:00 до 13:30.

В связи с этим в указанные дни электричка №6305 Ряжск -1 – Рязань-2 будет отправляться и прибывать на 47 минут позже обычного расписания.

Кроме того, внесены корректировки в расписание поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рязань-2, Рыбное, Голутвин и Москва-пассажирская-Казанская. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.