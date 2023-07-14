Рязанский фестиваль воздухоплавания «Небо России» в этом году сменит локацию

Фестиваль "Небо России" - одно из самых ожидаемых летних событий в Рязанской области.

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» пройдет в этом году в Спасском районе. Такую информацию опубликовала Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области на официальном сайте фестиваля, а также в официальных группах в социальных сетях и telegram-канале.

Сообщается, что XXI культурно-зрелищный фестиваль «Небо России» пройдет с 6 по 14 августа. Воздушные шары поднимутся в небо над поймой Оки, а также недалеко от городища Старая Рязань.

В рамках фестиваля пилоты аэростатов разыграют Кубок России по воздухоплавательному спорту и Кубок Рязанской области. Запланировано семь спортивных полетов. Кроме того, три вечера с 10 по 12 августа на стационарной площадке у райцентра Спасск-Рязанский зрители смогут наблюдать на Рязанскими воздушными играми. На этой же площадке будут организованы выступления музыкантов, фудкорты и ярмарка мастеров.