Горячую воду 17 июля отключат на семи улицах Рязани

Горячей воды с 17 июля не будет несколько дней на семи улицах Рязани.

С понедельника, 17 июля, в Рязани отключат горячую воду на семи улицах, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, причина отключения традиционная – профилактические работы на объектах и системах теплоснабжения.

Горячей воды не будет на улицах Интернациональной, Станкозаводской, Кудрявцева, Татарской, Гагарина, Бирюзова, а также на 1-м проезде Гагарина.

С 17 по 28 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Интернациональная, дом №15в (детская стоматологическая поликлиника), дом №27 (школа №69), дом №5а, дом №5б, дом №5в, дом №5г, дом №5е, дом №10а, дом №11а, дом №11б, дом №11в, дом №11а корпус 1, дом №11а корпус 2, дом №13а, дом №13б, дом №13в, дом №13г, дом №15а, дом №15б, дом №15в, дом №16а, дом №16б, дом №16в, дом №22а, дом №24, дом №24 корпус 1, дом №25, дом №25 корпус 1, дом №26, дом №26 корпус 1, дом №27, дом №27 корпус 2, дом №27 корпус 3, дом 27 корпус 4;

- улица Бирюзова, дом №29а (детсад №153 «Родничок»), дом №31а (детсад №158 «Березка»), дом №29, дом №29 корпус 1, дом №30, дом №30 корпус 1, дом №31, дом №31 корпус 1;

- улица Станкозаводская, дом №32, дом №32 корпус 1, дом №32 корпус 2.

С 17 по 21 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Гагарина, дом №16 (детсад №123 «Сказка»), дом №11;

- 1-й проезд Гагарина, дом №12;

- улица Кудрявцева, дом №50;

- улица Татарская, дом №7 корпус 1, дом №7 корпус 2, дом №7 корпус 3, дом №17.