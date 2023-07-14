Путин назначил трех судей в Рязанской области и председателя районного суда

Судейский корпус Рязанского областного суда пополнила Ирина Полубояринова.

13 июля издан указ Президента РФ Владимира Путина о назначении судей. В Рязанской области он касается четырех должностей.

В частности, председателем Ряжского районного суда стал Сергей Маршанцев. С 2014 года был судьей Милославского районного суда.

Ирина Полубояринова из Спасского районного суда также пошла на повышение и стала судьей Рязанского областного суда.

Мировые судьи Юлия Севелева (Кадомский район) и Юлия Максимова (Сасовский район) назначены судьями Московского районного суда Рязани и Пронского районного суда соответственно.