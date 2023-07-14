Рязанская Дирекция благоустройства срочно ищет сотрудников на зарплату от 20-55 тысяч рублей

Рязанская Дирекция благоустройства ищет водителей и машинистов. Фото: администрация Рязани.
Дирекция благоустройства города Рязани срочно ищет специалистов для ежедневных работ по озеленению, валке деревьев, уборке и ремонту автомобильных дорог и др.
В МБУ «ДБГ» требуются на работу следующие специалисты:
- уборщик территорий, зарплата от 20 тысяч рублей;
- подсобный рабочий – от 20 тысяч рублей;
- рабочий зеленого хозяйства - от 25 тысяч рублей;
- водитель погрузчика – от 42 тысяч рублей;
- тракторист – от 45 тысяч рублей;
- машинист бульдозера – от 45 тысяч рублей;
- машинист автогрейдера – от 47 тысяч рублей;
- водитель на спецтехнику – от 55 тысяч рублей.
Соискатели могут задать все интересующие вопросы по телефону: (4912) 70-12-82.