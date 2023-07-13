Трупы двух утонувших мужчин извлекли водолазы под Рязанью

В Захаровском районе обнаружили двух утопленников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 13 июля под Рязанью водолазы извлекли из водоема трупы двух утонувших мужчин. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Трагедия произошла недалеко от деревни Воронка Захаровского района.

Известно, что рядом с населенным пунктом протекает река Жрака, а также расположен каскад прудов рыбхоза «Воронка».

По факту обнаружения трупа Михайловский МСО СУ СК России по Рязанской области проведет проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.