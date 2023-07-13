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НовостиПроисшествия13 июля 2023 14:50

Трупы двух утонувших мужчин извлекли водолазы под Рязанью

В Захаровском районе обнаружили тела двух утонувших мужчин
Источник:kp.ru
В Захаровском районе обнаружили двух утопленников.

В Захаровском районе обнаружили двух утопленников.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 13 июля под Рязанью водолазы извлекли из водоема трупы двух утонувших мужчин. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Трагедия произошла недалеко от деревни Воронка Захаровского района.

Известно, что рядом с населенным пунктом протекает река Жрака, а также расположен каскад прудов рыбхоза «Воронка».

По факту обнаружения трупа Михайловский МСО СУ СК России по Рязанской области проведет проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.