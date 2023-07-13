Наличкой – 670 рублей, на карте – 770. За что убили таксиста в рязанских лесах

Прокуратура рассказала подробности убийства рязанского таксиста в Касимовском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Рязанской области опубликовала подробности убийства таксиста в касимовских лесах. По данным ведомства, неоднократно судимые сводные братья из Нижегородской области находились в Муроме Владимирской области.

В ноябре 2021 года они спланировали напасть на таксиста «с целью материального обогащения». Нашли кабель от утюга и решили использовать его в качестве удавки. Братья договорились, один из них будет сидеть сзади, и душить водителя.

Вызвав такси, злодеи поехали в сторону Касимова Рязанской области. В дороге один из братьев набросил на таксиста удавку, а другой напал на него, ударив кулаком в грудь. Потом приставил к шее водителя нож и стал требовать деньги. Но у мужчины наличными было только 670 рублей, да еще на банковской карте около 770 рублей.

Один из братьев отвел таксиста в лес и привязал его к дереву. Но водитель освободился, схватил палку и стал обороняться. Но отморозки сначала два раза ударили его ножом, «подавив волю к сопротивлению», а потом нанесли еще 16 ударов, чтобы добить несчастного.

От полученных ран водитель такси скончался. После этого преступники угнали его машину и поехали в Рязань, попав в пути в ДТП.

Суд признал обоих братьев виновными и приговорил непосредственного убийцу к 14 годам лишения свободы в ИК особого режима, второго - к 6 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.