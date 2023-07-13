«Убивал? Нет, но наркотики пытался сбыть». Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 15-летней рязанки

В Рязани присяжные посчитали недоказанной вину обвиняемого в убийстве 15-летней девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 июля в Рязанском областном суде огласили приговор 21-летнему Георгию Щербаченко. Молодого человека обвиняли в убийстве 15-летней девочки «с целью облегчить совершение другого преступления». Речь идет о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

16 июня коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт, согласно которому признали недоказанным обвинение Щербаченко в убийстве. В то же время присяжные признали подсудимого виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет в крупном размере. Коллегия посчитала, что подсудимый заслуживает снисхождения.

В итоге Рязанский областной суд признал Щербаченко виновным только в покушении на сбыт наркотиков и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

По версии следствия и обвинения, молодой человек решил распространять наркотики. Для этого он привлек несовершеннолетнюю рязанку. Но чуть позже молодой человек узнал, что ребенок «склонен к воровству». Парень испугался, что девочка может похитить часть товара или деньги, а также рассказать другим людям о его деятельности. Поэтому решил убить ее.

Для этого он арендовал в центре Рязани квартиру, в которую 8 января 2021 года пригласил девочку-подростка. Когда она вошла в квартиру, он ее безжалостно задушил. Что с телом, прокуратура не сообщала. Известно, что обвиняемый «принял меры к сокрытию трупа и следов совершенного преступления».

Вину мужчина в убийстве так и не признал.

Рязанская девочка бесследно исчезла 8 января 2021 года. Ее долгое время искали волонтеры поисковых отрядов, жители города, а также полиция и следователи СК (читать подробнее).