Специалисты Центра защиты леса установили девять феромонных ловушек на шелкопряда. Фото: ryazan.rcfh.ru

Девять ловушек на непарного шелкопряда поставили в Рязанской области, сообщает Центр защиты леса. Сделано это для учета численности вредителей, нашествие которых наблюдалось в 2023 году.

«В настоящее время вредитель закончил период питания, объедания насаждений гусеницами в этом году больше не будет», - заверили представители «Рослесозащиты».

По состоянию на 11 июля, как отметили в ведомстве, вредители перешли в фазу окукливания. Она длится около двух недель. Затем появляются бабочки, которые позднее откладывают яйца.

В период появления бабочек проводится феромонный надзор. Для этого специалисты Центра защиты леса установили девять феромонных ловушек на шелкопряда на территории леса. Ловушки размещены в биотопах, характерных для данного вида насекомого.

Подсчет численности насекомых, попавших в ловушки, проводят раз в неделю. В дальнейшем наблюдения покажут, какими способами для устранения вредителя можно будет пользоваться.

Ранее Центр защиты леса оценил ущерб от нашествия непарного шелкопряда. Тогда говорилось, что полностью объедены лиственные древостои в окрестностях Спас-Клепиков, Тумы и Шехмино, серьезно пострадали популярные места отдыха в Солотче (читать подробнее).