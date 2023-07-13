Зверское убийство таксиста в рязанском лесу: мужчину привязали к дереву и закололи ножом

Жители Нижегородской области получили 20,7 лет колонии на двоих за убийство рязанского таксиста.

В отношении двух нижегородцев вынесли приговор по уголовному делу об убийстве таксиста в Касимовском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, осенью 2021 года в полицию поступило заявление о без вести пропавшем таксисте. Уже через несколько часов обнаружили и автомобиль работника такси. Выяснилось, что 17 ноября 2021 года во время поездки на водителя такси совершили разбойное нападение, после чего мужчину привязали к дереву в лесу. Потерпевший изначально смог высвободиться, однако один из злоумышленников, заметив это, решил убить его. Он нанес водителю такси более 15 ножевых ударов, после чего тот скончался на месте происшествия от полученных ранений. Обвиняемые с похищенным имуществом на машине убитого скрылись с места преступления, позже оставив автомобиль на одной из улиц Рязани.

Очень быстро установили личности злоумышленников. Ими оказались два жителя Нижегородский области 1988 и 1996 годов рождения. Их признали виновными в разбое, убийстве, неправомерном завладении автомобилем и краже.

Старшему из подсудимых дали 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его сообщника приговорили к шести годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.