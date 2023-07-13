Режим работы перекрестка Первомайки и улицы Вокзальной объяснила мэрия

В рязанском Центре организации дорожного движения. По камерам наблюдают за транспортными потоками. Но насколько всё это эффективно? Фото: admrzn.ru

Выделенная полоса на Первомайском проспекте и поворот к Рязани-1 с Московского шоссе останутся и после завершения капремонта теплосетей. Это следует из публикации по итогам рабочей встречи главы горадминистрации Виталия Артемова в Центре организации дорожного движения.

Участники встречи, как отмечается, «подробно рассмотрели схему движения с учетом частоты и плотности транспортных потоков».

«Работа светофоров изменяется в связи с тем, что на Первомайском проспекте будет постоянно действовать выделенная полоса для общественного транспорта. В конце июля на участках планируется нанесение разметки», - сообщает пресс-служба мэрии.

Горадминистрация декларирует «приоритетное движение автомобилей» по улице Вокзальной, аргументируя это тем, что Первомайский проспект перегружен. Поэтому поворот с Московского шоссе налево - на улицу Вокзальную - с двух полос оставили специально.

«Многие водители по привычке едут прямо, из-за этого возникают заторы на Первомайском проспекте и Московском шоссе», - считают чиновники.

Также сохраняется возможность повернуть на Вокзальную с двух полос со стороны остановки «Дом художника».

Открытым остается вопрос: насколько адекватно в таком случае отрегулирован перекресток с улицами Вокзальной и Типанова, если фаза Первомайки на нем по-прежнему несоизмеримо длинней остальных и оставалась такой даже во время недавнего ограничения движения?