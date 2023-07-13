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НовостиПроисшествия13 июля 2023 9:18

Утром 13 июля жестко столкнулись Renault и Hyundai на улице Вокзальной в Рязани

На месте происшествия работают сотрудники полиции
Источник:kp.ru
Утром 13 июля жестко столкнулись Renault и Hyundai на улице Вокзальной в Рязани. Фото: https://vk.com/autoblogrzn62

Утром 13 июля жестко столкнулись Renault и Hyundai на улице Вокзальной в Рязани. Фото: https://vk.com/autoblogrzn62

Утром 13 июля в Рязани случилась авария с участием двух иномарок. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Автоблог Рязань».

ДТП произошло на улице Вокзальной около 8 часов. Столкнулись две легковушки: Renault Duster и Hyundai Solaris. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

На месте аварии работает полиция. О пострадавших пока ничего не известно.

Официальная информации уточняется.

Утром 13 июля жестко столкнулись Renault и Hyundai на улице Вокзальной в Рязани. Фото: https://vk.com/autoblogrzn62

Утром 13 июля жестко столкнулись Renault и Hyundai на улице Вокзальной в Рязани. Фото: https://vk.com/autoblogrzn62