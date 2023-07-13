Появилась заявка на замену футбольного газона на стадионе «Спартак» в Рязани

На стадионе «Спартак» в Рязани никак не могут заменить газон.

Министерство физкультуры и спорта Рязанской области наконец-то разместило заявку на замену футбольного газона (искусственного покрытия) на стадионе «Олимпиец» («Спартак») в Рязани. Произошло это 12 июля.

Будущий подрядчик должен будет не только доставить футбольный газон, уложить его, но и демонтировать нынешнее покрытие.

Окончание подачи заявок – 21 июля, а подведение итогов тендера – 25 июля. Затем подрядчик в течение десяти дней с момента заключения договора должен единой партией доставить газон и приступить к работе. На демонтаж нынешнего покрытия рабочим отвели семь дней с даты получения аванса. Еще 35 дней дали на укладку нового газона. Отчет начинается окончания работ по демонтажу.

В соответствии с аукционной документацией, работать подрядчик будет ежедневно с понедельника по пятницу с 07:30 до 17:30.

Таким образом, глава минспорта Владислав Фролов вряд ли выполнит обещание, которое дал губернатору Павлу Малкову в апреле 2023 года.

«Деньги в бюджете запланированы в размере 16,5 млн рублей. В мае их доведут до подведомственного учреждения, и в июле работы завершатся. То есть, в июле будет новое поле», - пообещал чиновник губернатору. Но Малков уточнил: «В июле игроки выйдут на новое поле?»

«Да», - заверил Фролов.

На все работы по замене футбольного газона выделили чуть более 16 млн 488 тысяч рублей.

Как только новый газон установят, начнет действовать гарантия – не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Но рекомендованный срок службы искусственного газона должен составлять не менее 5 лет при условии «каждодневной эксплуатационной нагрузки».

Старт сезона 2023-2024 начнется для ФК «Рязань» 22 июля в матче с ФК «Пересвет». Рязанцы должны были принимать подмосковную команду на своем стадионе.