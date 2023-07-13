Грузовая «Газель» снесла велосипедиста на трассе М5 «Урал» в Рязанской области.

12 июля на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе грузовая «Газель» сбила 64-летнего велосипедиста. Наезд произошел на 273 километре (недалеко от деревни Николаевка) примерно в 12:30, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

За рулем грузовика был 19-летний рязанец. Велосипедом управлял 64-летний житель соседней деревни Заполье.

«В результате происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка», - рассказали представители полиции.

Всего в четырех ДТП с пострадавшими за минувшие сутки различные травмы получили пять человек.