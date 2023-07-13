Известных лиц не установили - дело приостановили. Бизнес-омбудсмен рассказал о волоките следователя УМВД

О волоките следователя рязанского УМВД рассказал бизнес-омбудсмен Михаил Пронин. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следователи УМВД приостановили расследование уголовного дела в связи с «неустановлением лиц, подлежащих привлечению к ответственности». Речь идет о краже с причинением крупного ущерба на одном из предприятий региона. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

«При этом лиц по делам ранее установили. Но на протяжении длительного времени по уголовным делам не проводилось следственных действий. Мы заинтересовались данной ситуацией и попросили прокуратуру проверить законность и обоснованность действий (бездействия) следователя», - сообщил бизнес-омбудсмен.

По его словам, следователь по одному из дел допустил волокиту, а по другому - прокуратура установила многочисленные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

В настоящее время незаконные решения органов следствия УМВД России по Рязанской области отменили.