За смертельную пощечину незнакомцу в Рязани предстанет перед судом иностранец

Передано в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в Рязани. Обвиняемый - иностранец 1985 года рождения, у которого 4 ноября 2022 года случился конфликт с незнакомцем. И этот конфликт обернулся трагическими последствиями.

Пьяный иностранец ударил оппонента ладонью по лицу, из-за чего тот потерял равновесие, упал и ударился головой. Как итог: закрытая черепно-мозговая травма, которая и стала причиной летального исхода. Потерявшего сознание человека будущий подсудимый оставил лежать и молча скрылся.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщает СУ СКР по Рязанской области со ссылкой на Московский МСО.