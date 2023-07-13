Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2023 6:56

За смертельную пощечину незнакомцу в Рязани предстанет перед судом иностранец

Конфликт произошел осенью 2022-го. Расследование уголовного дела завершено
Антон КОНОВАЛОВ

Передано в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в Рязани. Обвиняемый - иностранец 1985 года рождения, у которого 4 ноября 2022 года случился конфликт с незнакомцем. И этот конфликт обернулся трагическими последствиями.

Пьяный иностранец ударил оппонента ладонью по лицу, из-за чего тот потерял равновесие, упал и ударился головой. Как итог: закрытая черепно-мозговая травма, которая и стала причиной летального исхода. Потерявшего сознание человека будущий подсудимый оставил лежать и молча скрылся.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщает СУ СКР по Рязанской области со ссылкой на Московский МСО.