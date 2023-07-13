Уже 32 пары двойняшек родились в Рязанской области в 2023 году. Фото: Андрей ЗАМАХИН

С начала 2023 года в Рязанской области родились 32 пары двойняшек. Об этом сообщила и.о. начальника регионального ГУ ЗАГС, экс-глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Среди всех новорожденных (общее их число Сорокина не указала) в 2023 году больше мальчиков. Причем если в РФ их 52%, то в Рязани - 54%.

Сорокина сравнивает региональные данные с федеральными данными информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС» на 11 июля. Так, в Рязанской области при регистрации рождения ребенка значительно выше средний возраст отцов - 32 года, тогда как по стране 29,8 года. Средний возраст матерей при этом чуть ниже, а именно 29 лет (по стране 29,1).

Еще для сравнения приведен средний вес ребенка. В РФ это 3408 граммов для мальчиков и 3276 граммов для девочек, в Рязанской области соответственно 3319 граммов и 3276 граммов.