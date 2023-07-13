Пустующее здание бывшего военкомата в Старожилове приведут в порядок

Пустующее пять лет здание бывшего военкомата в Сатрожилове приведут в порядок. Фото: 7новостей.

Бывшее здание военкомата в поселке Старожилово отремонтируют. Об этом стало известно после рабочей поездки губернатора Рязанской области Павла Малкова в район.

Глава региона поручил зампреду правительства Юлии Шваковой вместе с администрацией Старожиловского района проработать вопрос перевода комплекса в муниципальную собственность. А дальше привести здание в порядок и использовать с учетом потребностей муниципалитета.

Бывшее здание военкомата в поселке Старожилово пустует уже пять лет и постепенно начинает разрушаться.