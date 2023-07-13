Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 5:47

Пустующее здание бывшего военкомата в Старожилове приведут в порядок

Бывшее здание старожиловского военкомата приведут в порядок
Источник:kp.ru
Пустующее пять лет здание бывшего военкомата в Сатрожилове приведут в порядок. Фото: 7новостей.

Пустующее пять лет здание бывшего военкомата в Сатрожилове приведут в порядок. Фото: 7новостей.

Бывшее здание военкомата в поселке Старожилово отремонтируют. Об этом стало известно после рабочей поездки губернатора Рязанской области Павла Малкова в район.

Глава региона поручил зампреду правительства Юлии Шваковой вместе с администрацией Старожиловского района проработать вопрос перевода комплекса в муниципальную собственность. А дальше привести здание в порядок и использовать с учетом потребностей муниципалитета.

Бывшее здание военкомата в поселке Старожилово пустует уже пять лет и постепенно начинает разрушаться.