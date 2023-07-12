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НовостиОбщество12 июля 2023 16:54

Ломают ноги, руки, рвут связки. Разбитая волейбольная площадка в ЦПКиО возмутила рязанцев

На разбитой волейбольной площадке в ЦПКиО рязанцы получают серьезные травмы
Источник:kp.ru
На разбитой волейбольной площадке в ЦПКиО рязанцы получают серьезные травмы. Фото: vk.com/tr_ryazan

На разбитой волейбольной площадке в ЦПКиО рязанцы получают серьезные травмы. Фото: vk.com/tr_ryazan

На разбитой волейбольной площадке в Центральном парке культуры и отдыха города в Рязани люди получают серьезные травмы. На опасное асфальтовое покрытие в группе «Типичная Рязань» пожаловался один из любителей активного отдыха.

Он отметил, что парке оборудованы все площадки, кроме волейбольной. На ней многочисленные ямы, которые кто-то пытался засыпать щебенкой, но стало только хуже.

«Несколько людей переломали ноги из-за неустойчивости на маленьких камушках, два человека сломали руки из-за того, что упали в ямку. Сегодня человек порвал связки!» - рассказал автор публикации.