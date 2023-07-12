В браке, с двумя детьми и постоянным доходом. Портрет рязанки, решающей сделать аборт, оказался неожиданным

70% женщин мотивируют решение о прерывании беременности финансовыми или жилищными проблемами.

В материалы программы по повышению рождаемости, утвержденной в Рязанской области 30 июня, включили портрет женщины, которая собирается сделать аборт. При его составлении разработчик опирался на данные, полученные от медицинских организаций.

Средний возраст рязанок, решающих прервать беременность, составляет 32 года. Происходит это на сроке 6-7 недель.

У такой женщины в среднем двое детей, и при этом она не одинока: в 92% случаев у нее есть спутник, причем у трех пар из пяти брак зарегистрирован (остальные сожительствуют).

Гораздо чаще к аборту прибегают жительницы городов, нежели сел (71% против 29%). Более половины женщин работают и имеют постоянный доход. Тем не менее, около 70% мотивируют свое решение именно экономическими причинами - финансовой неустроенностью, жилищными трудностями. В 25% случаев решающую роль играют социальные и психологические проблемы.

«Данный портрет характерен как для региона в целом, так и для муниципальных образований», - отмечается в аналитическом материале.