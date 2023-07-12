Адвокат Иван Беззубцев, защищающий Александра Логунова, вышел из дела

В феврале 2022 года адвокат Иван Беззубцев пытался доказать непричастность мужа девушки к ее исчезновению. Фото: Исторический любитель.

Адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы Александра Логунова, вышел из дела. Об этом КП-Рязань сообщила мама убитой девушки Елены Логуновой – Наталия Кошелева.

«У него [Логунова] два адвоката было - Беззубцев и Уваров. Оба сегодня не явились на заседание. Один, оказывается, уже не представляет его интересы, а другой под вопросом», - говорит женщина.

Не исключено, что подобные манипуляции с защитниками – обычное затягивание времени. Из-а за неявки адвокатов заседания переносились уже несколько раз. Если вместо Беззубцева в дело войдет новый адвокат, ему необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами.