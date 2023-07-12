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НовостиОбщество12 июля 2023 12:57

Арестовали и сняли с рейса маршрутку №33 в Рязани

Перевозчик ООО «Таксавто» нарушает требование по вместимости автобусов
Источник:kp.ru
Маршрутку №33 арестовали и сняли с рейса. Фото: администрация Рязани.

Маршрутку №33 арестовали и сняли с рейса. Фото: администрация Рязани.

12 июля в Рязани сотрудники Ространснадзора арестовали, сняли с рейса и поместили на спецстоянку один из коммерческих автобусов №33. Причина - его вместимость не соответствует заявленной.

Согласно карте маршрута №33, на нем должны работать автобусы среднего класса вместимости. На деле же перевозчик ООО «Таксавто» продолжает использовать технику малого класса.

Вдобавок инспекторы установили нарушение водителем пути следования по маршруту.

«Перевозчик вызван для рассмотрения административного правонарушения», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Перевозчик ООО «Таксавто» нарушает требование по вместимости автобусов. Фото: администрация Рязани.

Перевозчик ООО «Таксавто» нарушает требование по вместимости автобусов. Фото: администрация Рязани.

Рейд проводили специалисты Ространснадзора.

Рейд проводили специалисты Ространснадзора.