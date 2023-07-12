Почти за 20 млн рублей будут благоустраивать территорию у гимназии №2 в Рязани

На благоустройство рязанской гимназии №2 потратят почти 20 миллионов рублей. Фото: страница вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова.

На благоустройство территории у гимназии №2 на улице Соборной в Рязани выделили около 20 млн рублей, точная цифра - 19 865 690 рублей.

Согласно аукционной документации, будущий подрядчик должен на территории гимназии обустроить отмостки и тротуары, установить детские и спортивные площадки со специальным покрытием (резиновая крошка), высадить небольшую аллею из кустарников, разбить клумбы.

Кроме того, в перечне работ значатся устройство ливневой канализации, наружного освещения, а также установка урн, скамеек и др.

После заключения контракта работы необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года.

1 июня стало известно, что минкульт России объявил еще одну закупку на реставрацию здания гимназии №2 на улице Соборной в Рязани. Сам лот заказчик оценил в 597,7 млн рублей (это предельная стоимость госконтракта) и разыграет его в рамках открытого конкурса (читать подробнее).