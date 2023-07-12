Рязанцы устроили романтический вечер. Итог: пожар, огромный ущерб, тюремный срок

Отмечая годовщину с девушкой, рязанец зажег свечу и спалил чужую квартиру.

В Рязани романтический вечер обернулся для одного из любовников тюремным сроком и убытками под полмиллиона рублей. Детали приговора мирового судьи судебного участка № 13 Октябрьского райсуда озвучила областная прокуратура.

В январе 2022 года пара отмечала годовщину в съемной квартире на улице Новоселов (снимала девушка). 6-го числа около 4 часов утра мужчина зажег свечу и поставил ее на крышку трехлитровой банки рядом с диваном. Затем любовники удалились в ванную комнату, оставив свечу без присмотра.

Как результат: разгорелся пожар, ущерб от которого в последствии эксперты оценили в сумму более 400 тыс. рублей. Началось всё с отделки дивана, после чего пламя перекинулось на предметы быта и отделку...

«Романтик» отвечал по статье 168 УК РФ - об уничтожении чужого имущества в крупном размере. Так как он уже был судим и имел за спиной другие приговоры (видимо, условные и связанные с нарушением ПДД), суд наказал его 1 годом 8 месяцами заключения в колонии общего режима, штрафом 10 тыс. рублей и лишил права управлять транспортными средствами на полгода после освобождения.

«Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего», - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.