Страховщики назвали самые «аварийные» имена водителей в Рязанской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанские водители с именем Александр чаще всего попадали в ДТП. Такие данные приводит СК «Согласие», исследуя страховые случаи за январь-июнь 2023 года.

За полгода ДТП с Александрами составила самый высокий показатель – 18 %. Далее идут водители с именем Иван - 13 %, а также Елены - 12 %.

Самыми осторожными автолюбителями эксперты назвали Геннадиев, Викторов и Марин.

Страховщики подчеркивают, что к указанному рейтингу всерьез относиться не стоит, на управление автомобилем влияют стаж вождения, возраст и другие факторы.