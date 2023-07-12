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НовостиОбщество12 июля 2023 11:33

Страховщики назвали самые «аварийные» имена водителей в Рязанской области

Рязанские водители с именем Александр чаще всего попадали в ДТП
Источник:kp.ru
Страховщики назвали самые «аварийные» имена водителей в Рязанской области.

Страховщики назвали самые «аварийные» имена водителей в Рязанской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанские водители с именем Александр чаще всего попадали в ДТП. Такие данные приводит СК «Согласие», исследуя страховые случаи за январь-июнь 2023 года.

За полгода ДТП с Александрами составила самый высокий показатель – 18 %. Далее идут водители с именем Иван - 13 %, а также Елены - 12 %.

Самыми осторожными автолюбителями эксперты назвали Геннадиев, Викторов и Марин.

Страховщики подчеркивают, что к указанному рейтингу всерьез относиться не стоит, на управление автомобилем влияют стаж вождения, возраст и другие факторы.