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НовостиПроисшествия12 июля 2023 10:02

Суд по делу убитой Елены Логуновой отложили на 19 июля

Заседание по делу Александра Логунова отложили в очередной раз
Источник:kp.ru
Александра Логунова обвиняют в убийстве своей жены Елены...

Александра Логунова обвиняют в убийстве своей жены Елены...

12 июля Железнодорожный районный суд Рязани в очередной раз отложил заседание по делу Александра Логунова. Его обвиняют в убийстве жены Елены Логуновой и в распространении порнографии.

Причина очередного отложения судебного разбирательства – неявка адвокатов подсудимого. По словам мамы убитой девушки Наталии Кошелевой, самого Логунова в суд также не привезли. Он находится в СИЗО, где активно читает детективы.

Следующее заседание судья Олег Прокофьев назначил на 19 июля.