Суд по делу убитой Елены Логуновой отложили на 19 июля

Александра Логунова обвиняют в убийстве своей жены Елены...

12 июля Железнодорожный районный суд Рязани в очередной раз отложил заседание по делу Александра Логунова. Его обвиняют в убийстве жены Елены Логуновой и в распространении порнографии.

Причина очередного отложения судебного разбирательства – неявка адвокатов подсудимого. По словам мамы убитой девушки Наталии Кошелевой, самого Логунова в суд также не привезли. Он находится в СИЗО, где активно читает детективы.

Следующее заседание судья Олег Прокофьев назначил на 19 июля.