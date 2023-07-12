Лечился от пневмонии, оказался - рак. У рязанца опухоль из кишки проникла в легкое

Рязанские онкологи спасли мужчину, у которого злокачественная опухоль из кишки проникла в легкое. Фото: Иван МАКЕЕВ

В июне 2022 года в онкологический диспансер обратился 68-летний рязанец с жалобами на постоянно повышенную температуру и дискомфорт в левом подреберье. Мужчина уже амбулаторно лечился от пневмонии, а обследование на КТ показало опухоль толстого кишечника, проникающую в левое легкое.

Врачи пациента срочно дообследовали и диагностировали злокачественное новообразование селезеночного изгиба толстой кишки, которое прорастало в большую кривизну желудка, левый купол диафрагмы и левое легкое.

В итоге пациенту провели сложную пятичасовую операцию – комбинированную левостороннюю гемиколэктомию с резекцией верхней трети и дна желудка, резекцией левого купола диафрагмы, удалением селезенки и резекцией левого легкого.

Как отметил, главный врач онкодиспансера Алексей Григорьев, опухоль удалили с минимальной кровопотерей.

Пациент уже с первых суток после операции самостоятельно пил, присаживался и вставал. На третьи сутки у него удалили все дренажи, еще через пять дней рязанца выписали в удовлетворительном состоянии.