Массово отключили электричество в центре Рязани 12 июля.

Около полудня 12 июля на центральных улицах Рязани отключили электричество. Об этом КП-Рязань сообщили в диспетчерской РГРЭС. В настоящее время электричества нет на следующих улицах:

- Ленина;

- Фрунзе;

- Свободы;

- Введенская;

- Горького;

- Право-Лыбедская;

- Садовая;

- Почтовая;

- Радищева.

Как заверили на муниципальном предприятии, специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.

Включат электричество в течение трех часов с момента отключения.

А 13 июля мэрия Рязани анонсировала отключение электричества на четырех улицах города (адреса).