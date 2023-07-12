Массово отключили электричество в центре Рязани 12 июля.
Около полудня 12 июля на центральных улицах Рязани отключили электричество. Об этом КП-Рязань сообщили в диспетчерской РГРЭС. В настоящее время электричества нет на следующих улицах:
- Ленина;
- Фрунзе;
- Свободы;
- Введенская;
- Горького;
- Право-Лыбедская;
- Садовая;
- Почтовая;
- Радищева.
Как заверили на муниципальном предприятии, специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.
Включат электричество в течение трех часов с момента отключения.
А 13 июля мэрия Рязани анонсировала отключение электричества на четырех улицах города (адреса).