Отключат электричество 13 июля на четырех улицах Рязани

В Рязани на четырех улицах уже 13 июля отключат электричество.

В четверг, 13 июля, в Рязани на нескольких улицах отключат подачу электроснабжения, предупреждает пресс-служба администрации города. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

13 июля с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- Михайловское шоссе, дом №7а, дома с №11 по №29, дома с №33 по №39, дома с №43 по №61, дом №232, дом №234, дом №236;

- улица Энергетическая, дом №1.

13 июля с 09:00 до 11:00 электричества не будет по следующим адресам:

- Михайловское шоссе, дома с №186 по №230;

- Пойменный проезд, дома с №3 по №9, дома с №11 по №13;

- улица Пойменная, дом №22, дом №24, дома с №28 по №40, дом №44, дом №46, а также частные дома в садоводческом некоммерческом товариществе «Водоканал».