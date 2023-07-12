Щедры на щебень. Мост, размытый дождем в Путяинском районе, снова отремонтировали

Мост в Путятинском районе, на ремонт которого пожаловались губернатору Малкову, засыпали щебнем.

Мост, размытый ливнем в Путятинском районе, снова отремонтировали. Провалы и дыры в трубопереезде дорожники щедро засыпали щебнем.

«Движение транспорта по дороге через реку Волово в деревне Поликаново Путятинского района восстановлено», - отчитались чиновники министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Но местные жители не особо радуются столь оперативному ремонту:

«Некрасиво госорганизации подписываться за некачественную работу. Жители этой многострадальной деревни уже четыре года бьются, чтобы им отремонтировали единственный подъезд к своим домам. А вы, вместо того, чтобы помочь, высыпаете щебень в речку, а потом им же дыры и провалы заваливаете. Не по-государственному это!» - написала одна из местных жительниц.

Еще в июле 2022 года местные жители жаловались, что из-за полуразрушенного моста (трубопереезда) через реку Волово пожарная техника не может добраться до деревни. Спустя год мост отремонтировали. Но через месяц его размыло первым же ливнем (читать подробнее с видео).