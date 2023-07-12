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НовостиОбщество12 июля 2023 7:58

Опомнились! Разметка, наконец, появится на 25 улицах Рязани

На 25 улицах Рязани нанесут дорожную разметку за 21 млн рублей
Источник:kp.ru
На 25 улицах Рязани нанесут дорожную разметку за 21 млн рублей.

На 25 улицах Рязани нанесут дорожную разметку за 21 млн рублей.

Новую разметку, наконец, нанесут на 25 улицах Рязани. Несмотря на множество жалоб водителей, опомнилась горадминистрация к середине лета - 11 июля разместила закупку. На выполнение работ стоимостью почти 21 млн рублей подрядчику и вовсе отвели время аж до 30 сентября.

Вот список объектов, указанных заказчиком (управлением благоустройства города): улицы Маяковского, Сенная, Николодворянская, Полонского, Светлая, Соколовская, Семинарская, Нахимова, Западная, Попова, Кремлевский Вал, Петрова, Шевченко, Горького, Новоселов, Московское и Ряжское шоссе, площади Попова, Соборная, Димитрова, Мичурина, Свободы, проехжы Завражнова и Яблочкова, Первомайский проспект.

Исходя из закупочной документации, для разметки будет применяться термопластик с посыпкой световозвращающим стеклонаполнителем («микростеклошариками») и холодный пластик со световозвращающими элементами для поперечной дорожной разметки.