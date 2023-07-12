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НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:22

В столкновении мопеда с велосипедом в Рязани пострадали три человека

19-летнему водителю мопеда и его 16-летнему пассажиру потребовалась госпитализация
Источник:kp.ru
В столкновении мопеда с велосипедом в Рязани пострадали три человека. Фото: УМВД по Рязанской области.

В столкновении мопеда с велосипедом в Рязани пострадали три человека. Фото: УМВД по Рязанской области.

В Рязани 19-летний парень на мопеде «Альфа Ягуар» столкнулся с 66-летним велосипедистом. Это случилось 11 июля, примерно в 18:40, у дома №71 на улице Коняева (район Дягилево).

В результате ДТП водителю мопеда и его 16-летнему пассажиру потребовалась госпитализация. Медицинская помощь также оказана горожанину, управлявшему велосипедом.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых различные травмы получили шесть человек.

Водителю мопеда и его 16-летнему пассажиру потребовалась госпитализация. Фото: УМВД по Рязанской области.

Водителю мопеда и его 16-летнему пассажиру потребовалась госпитализация. Фото: УМВД по Рязанской области.