В столкновении мопеда с велосипедом в Рязани пострадали три человека. Фото: УМВД по Рязанской области.

В Рязани 19-летний парень на мопеде «Альфа Ягуар» столкнулся с 66-летним велосипедистом. Это случилось 11 июля, примерно в 18:40, у дома №71 на улице Коняева (район Дягилево).

В результате ДТП водителю мопеда и его 16-летнему пассажиру потребовалась госпитализация. Медицинская помощь также оказана горожанину, управлявшему велосипедом.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых различные травмы получили шесть человек.