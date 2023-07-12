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НовостиОбщество12 июля 2023 6:19

Рязанские контрактники, участвующие в СВО, попали под персональное сопровождение

Контрактников из Рязани будут персонально сопровождать по линии соцзащиты
Источник:kp.ru
Контрактников из Рязани будут персонально сопровождать по линии соцзащиты.

Контрактников из Рязани будут персонально сопровождать по линии соцзащиты.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рязанских контрактников, участвующих (участвовавших) в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины, а также членов их семей будут сопровождать персонально. Речь идет о социальном сопровождении. Соответствующее распоряжение правительства за подписью губернатора Павла Малкова опубликовано 11 июля.

Цель социального сопровождения контрактников – предоставление или помощь в предоставлении мер социальной поддержки.

Согласно документу, социальное сопровождение должно организовать министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.

10 июля стало известно, что участники СВО – добровольцы и мобилизованные, пожаловались на работу рязанских военкоматов и медицинских учреждений в системе ВДВ (читать подробнее).