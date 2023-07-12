Иначе все уйдет городу. Наследников семи квартир и одного дома срочно разыскивает мэрия Рязани

Мэрия срочно разыскивает наследников семи квартир и одного дома в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия срочно разыскивают наследников семи квартир и одного дома, расположенных в разных районах Рязани. Речь идет о следующем жилье, где умерли последние владельцы:

- жилой дом, расположенный по адресу: Рязань, улица Речная, 10. Собственницей являлась Коновалова Анна Федоровна, умершая 28 сентября 1998 года;

- квартира №21, расположенная по адресу: Рязань, улица Магистральная, 4. Собственницей являлась Рыбакова Валентина Ивановна, умершая 10 апреля 2017 года;

- квартира №115, расположенная по адресу: Рязань, улица Великанова, 16 корпус 3. Собственником являлся Ледин Михаил Степанович, умерший 25 августа 2002 года;

- квартира №115, расположенная по адресу: Рязань, улица Костычева, 14. Собственницей являлась Акишкина Раиса Михайловна, умершая 19 октября 2019 года;

- квартира №6, расположенная по адресу: Рязань, улица Высоковольтная, 41 корпус 1. Собственницей являлась Семагина Антонина Федоровна, умершая 20 марта 2011 года;

- квартира №24, расположенная по адресу: Рязань, улица Тимуровцев, 6. Собственницей являлась Ежова Елена Валериевна, умершая 21 августа 2020 года;

- квартира №46, расположенная по адресу: Рязань, улица Пушкина, 40. Собственником являлся Соловьев Петр Алексеевич, умерший 20 февраля 2022 года;

- квартира №50, расположенная по адресу: Рязань, улица Новоселов, 50 корпус 1. Собственником являлся Чернаков Андрей Андреевич, умерший 08 июля 2011 года.

Наследникам или тем, у кого есть информация о родственниках умерших людей, необходимо в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по телефонам: (4912) 27-35-76, 25-85-69.